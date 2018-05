Denúncia de perturbação de sossego acabada com três jovens detidos por tráfico de drogas

Uma mulher que se sentia incomodada com o barulho causado por alguns jovens em uma residência localizada no Bairro BNH, chamou a polícia na madrugada desta sexta-feira, 04, para que o problema fosse resolvido e ação acabou com a prisão de três jovens de 18 e 20 anos, por trafico de drogas e corrupção de menores.

De acordo com o registro da ocorrência, no imóvel foram localizados dois maiores e dois menores de idade, que faziam uso de bebidas alcoólicas, assim como alguns invólucros de maconha espalhados pelo chão da casa.

Quando questionados sobre a procedência da substância, um dos jovens afirmou que teria comprado de uma terceira pessoa pelo valor de R$ 50,00.

Já na residência do suposto vendedor, de 18 anos, este também alegou que teria comprado de outro jovem, de 20 anos, cujo endereço também forneceu e onde os policias encontraram uma certa quantidade da mesma substância, fracionada para embalo, assim como uma vasilha contendo vários pedaços de plásticos e duas balanças de precisão.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram detidos e conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de onde foram liberados mediante termos circunstanciados.

Texto e foto: Extra de Rondônia