Deputado confirma dobradinha entre Eduardo “Japonês” e Maria José na eleição complementar

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), em contato telefônico com a redação do Extra de Rondônia, confirmou: o empresário Eduardo “Japonês” terá como vice a ex-vereadora Maria José da Farmácia (PSDB), na eleição suplementar de Vilhena que ocorrerá no 03 de Junho.

De acordo com Luizinho, a confirmação da pré-candidatura da dupla política aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 3, após reunião entre líderes do PV, PSDB e outras siglas partidárias.

O parlamentar disse que a convenção que confirmará os nomes de Japonês e Maria José ocorrerá neste sábado, 5, na quadra da escola Cristo Rei, a partir das 16h.

Ainda, Luizinho garante que a coligação que dará sustentação aos candidatos terá mais de 15 agremiações partidárias.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia