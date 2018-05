Funcionário de hospital de Colorado é preso com drogas e tenta fugir da polícia

No início da tarde desta sexta-feira, 04, Edson Dias de Oliveira, de 39 anos, mais conhecido como “Edinho”, que é motorista do Hospital Municipal de Colorado, foi preso ao tentar entrar com certa quantidade de entorpecente, do tipo crack, no município.

Após uma denúncia anônima dando conta de que Edson teria se dirigido até a cidade de Cerejeiras em sua motocicleta, juntamente com um segundo indivíduo, identificado como Luiz Ricardo dos Anjos, de 32 anos, e que estaria retornado trazendo consigo drogas, uma guarnição da Polícia Militar interceptou os agentes próximo a linha 2, momento em que o carona dispensou um embrulho, que foi localizado e comprovado que se tratava do referido entorpecente.

Enquanto era escoltado em seu próprio veículo até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), Edson desrespeitou as ordens dos militares e empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do município, colocando em risco sua própria vida e dos demais condutores.

Após ser seguido até sua residência, Edson ainda resistiu à prisão, abandonando o veículo e tentado dar continuidade à fuga a pé, mas acabou capturado.

Devido o estado alterado de Edson, os militares precisam fazer uso da força física moderada e de algemas para contê-lo, o conduzindo até a Unisp para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia