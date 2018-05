Homem morto a golpes de machado mantinha relacionamento amoroso com a tia de seu algoz

O homicídio ocorreu no final da manhã desta sexta-feira, 04, em uma residência localizada na Rua Humaitá, no Bairro Cruzeiro, em Colorado, onde Paulo Ricardo Cordeiro Barbosa, de 29 anos, matou com dois golpes de machado, o namorado de sua própria tia.

Segundo relatos de Paulo, que foi preso pela Polícia Civil minutos após o crime, próximo a linha 2, quando tentava pegar carona para sair da cidade, este chegou em sua casa, localizada nos fundos da residência de sua vó, onde reside com sua tia e encontrou Eder José da Silva no local ingerindo bebida alcoólica.

Paulo afirmou, que ao ver a vítima dentro do imóvel, perguntou o que o mesmo fazia ali, momento este em que iniciaram uma discussão e Eder começou a proferir xingamentos contra sua tia, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

Ainda segundo Paulo, após pedir inúmeras vezes para que Eder parasse com as ofensas, sem obter êxito, acabou se enfurecendo, momento em que se apossou de um machado e desferiu dois golpes contra a cabeça da vítima.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, chamada pela avó do agente, que afirmou ter encontrado Eder caído ao verificar um barulho estranho que veio da casa do neto, a vítima já estava morta.

Texto e foto: Extra de Rondônia