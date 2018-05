Motociclista fica ferido ao colidir contra carro em Colorado

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 04, no entroncamento da Avenida Potiguara com a Rio Negro, no Centro de Colorado.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista seguia pela Avenida Rio Negro, sentido à Marechal Rondon, quando tentou converter à esquerda, para cessar á Avenida Potiguara, momento em que colidiu de frente com o um veículo Gol, cujo condutor seguia pela mesma via, em sentido oposto.

Na queda, o motociclista sofreu algumas escoriações e foi conduzido ao hospital com suspeita de fratura na clavícula. O condutor do Gol não se feriu.

Texto e foto: Extra de Rondônia