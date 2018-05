PDT realiza convenção municipal neste sábado; veja edital

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – PDT

EXECUTIVA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos de Estatuto Partidário da Resolução nº 003/2017/PDT e da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia nº 11.20018/TRE ficam convocados, por este Edital os membros titulares e suplentes do diretório municipal, Presidentes de Movimentos Municipais devidamente organizados do Partido Democrático Trabalhistas – PDT do Município de Vilhena, para a Convenção Municipal, que será realizada no dia 05 de maio de 2018 com inicio às 10 horas, na Rua 103 – 17, casa 5337 no Bairro Barão do Melgaço 03, nesta cidade para deliberar sobre a nova eleição para Prefeito e Vice- Prefeito que será realizada no dia 03 de junho de 2018, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

Escolha de candidatos a Prefeito e Vice- Prefeito para a nova eleição que será realizada no dia três de junho de 2018: Formação de Coligação para a nova eleição que será realizada no dia três de junho de 2018: Assuntos Gerais.

Vilhena, 04 de maio de 2018

Wanderley Schmidt

Presidente