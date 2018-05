PRF faz leilão de mais de 600 veículos apreendidos em Vilhena

De acordo com inspetor da PRF da região do Cone Sul de Rondônia, João Monteiro Lobato, ao todo, serão leiloados mais de 600 veículos.

Os lances serão realizados pela internet e os interessados devem acessar o site www.rondonialeiloes.com.br e realizar um cadastro para participar do lance dos lotes.

“A pessoa entra no site e faz um cadastro com os documentos pessoais. E, a partir disso, o interessado estará habilitado para dar lances durante o leilão”, explicou Monteiro.

Lobato enfatizou que todos os veículos documentados que serão leiloados terão um desconto de 40% em relação à tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

O inspetor finalizou que os interessados podem começar a visitar o pátio da PRF, localizado na BR-364, na Avenida Marechal Rondon com saída para Cuiabá entre os dias 05 a 10 de maio, das 08h00 até as 17h0. O leilão encerra no dia 11 do decorrente mês às 08h00.

Texto e fotos: Extra de Rondônia