PRF prende foragido de Pontes e Lacerda

Na noite de quinta-feira, 3, uma guarnição da Policia Rodoviária Federal (PRF), em serviço de patrulhamento pela BR 364, próximo a barreira do Km 48, realizou a prisão de G. B. S., por haver, em desfavor do cidadão, mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas, emitido pelas autoridades do município de Pontes e Lacerda – MT.

O detido conduzia uma caminhonete S10 e estava acompanhado de dois passageiros, que foram liberados após a constatar que contra eles não havia nada.

Texto e foto: PRF/Assessoria