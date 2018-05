Procuradora Geral da República pede arquivamento de ação contra o senador Raupp

Nesta quinta-feira, 3, a Procuradora Geral da República Raquel Dodge pediu o arquivamento de mais uma ação contra o senador Valdir Raupp por supostos ilícitos.

Ao tomar conhecimento do pedido de arquivamento de mais uma ação contra a sua pessoa, o senador Raupp afirmou que sempre teve certeza de que não cometeu ilícito algum. Por isso, aguarda com serenidade a decisão do Ministro Relator Edson Fachin , que certamente homologará o pedido de arquivamento.

Para o senador Raupp essa é mais uma ação a ser arquivada o que comprova que não cometeu e nem praticou nada de ilegalidade.

O senador lembrou que no pedido de arquivamento, a procuradora Raquel Dodge cita vários trechos de relatório da Polícia Federal e depoimentos para afirmar que não há indícios de sua participação nas acusações feitas pelo delator Fernando Baiano, O pedido de arquivamento foi encaminhado pela PGR ao ministro do Supremo Tribunal Federal(STF) , Edson Fachin.

Autor: Ribamar Rodrigues

Foto: Extra de Rondônia