Três vítimas são socorridas ao hospital após colisão entre motos

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 4, no cruzamento da Avenida 5 com a Avenida Brasil (30), no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, a condutora da moto Yamaha YBR-125, placa NEB-7192/Ariquemes, trafegava pela Avenida Brasil, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Avenida 5, colidiu com outra moto, sendo um Honda CG 125 Fan, placa NCH-9119/Colorado do Oeste, no qual o condutor seguia pela Avenida 5, sentido BR-364 e teria avançado a preferencial.

No impacto, o condutor da CG, a condutora e um carona da moto YBR – sofreram diversos ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto e fotos: Extra de Rondônia