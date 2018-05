VÍDEO: Em meio a bate-boca e demissão em massa de diretores, “Gestão Democrática” é aprovada por vereadores

Bate-boca e discussão entre servidores da educação e vereadores foram a tônica da sessão extraordinária desta sexta-feira, 4, realizada de forma interina nas dependências do Hotel Cariman, em Vilhena.

Em pauta, análise e aprovação do projeto de Lei nº 5.422/2018, que institui a “Gestão Democrática” na rede municipal de ensino.

Antes da votação, houve questionamentos feitos por servidores municipais que acreditam que o projeto é precipitado e ilegal, tendo em vista o curto prazo para consultar a comunidade escolar.

Na sessão, a professora Bianca Gonçalves chegou a expor sua indignação por quase 15 minutos. “Não queremos um projeto imposto goela abaixo, a portas fechadas, sem consultar o funcionalismo público. Acho que nós estamos sendo injustiçados. Temos que unir forças, não é pra fazer coisas de qualquer maneira. Penso que o funcionalismo tem vez e voz, para ter o tempo certo para toda a tramitação”, disse, indignada.

A vereadora Vera da Farmácia (MDB) foi única a pedir vista para que o projeto seja votado noutra ocasião. Leia mais AQUI

VEREADORES EXPLICAM

A vereadora Valdete Savaris (PPS), por outro lado, alega que o projeto “Gestão Democrática” é inconstitucional. “Já foi provado que é. Agora nós temos um Plano de Carreira que diz que vai fazer a gestão democrática. Vamos aguardar”, disse.

O vereador Samir Ali (PSDB), presidente do Legislativo e autor do projeto, retrucou dizendo que “até ontem, a decisão de escolha do diretor e vice só dependia de uma pessoa. A ideia, agora, é que a própria comunidade escolha os nomes. Há vários problemas nas unidades escolares, e todos nós sabemos”, respondeu, ao lembrar a gestão da ex-prefeito Rosani Donadon.

Ao Extra de Rondônia, Samir disse também que “o projeto vem de encontro ao clamor dos servidores da educação municipal”.

DIRETORES NA RUA

Na última quarta-feira, 2, o decreto 42.640/2018, assinado pelo prefeito Adilson de Oliveira (PSDB), exonerou todos os diretores e vices das escolas municipais de Vilhena. Com a aprovação do projeto hoje na Câmara, os novos gestores devem ser nomeados já na próxima segunda-feira, 7.

>>> VEJA, ABAIXO, O VÍDEO DA SESSÃO:

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Extra de Rondônia