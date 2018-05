ARTIGO: Quanto Vale Seu Negócio?

Imagine que você foi contratado para administrar uma empresa, com plenos poderes, e ao final de três anos deverá vendê-la a terceiros, acompanhada de um lucro adequado aos proprietários. Qual seria seu plano de ação e proposta de trabalho? Qual seria sua estratégia e prioridades? Como definir o valor atual e futuro da organização?

Alguém pode dizer que esse é um trabalho profissional e especializado e, portanto, fora da atribuição normal dos atuais gestores. Minha opinião: Essa resposta está errada! Cada administrador de nossas empresas está, de forma prática e diária, pelas suas ações e decisões, acertos e erros, elevando ou reduzindo o valor de seu negócio. Ou seja, direta ou indiretamente, ele já está fazendo isso.

Neste momento estou trabalhando em 3 diferentes tipos de organizações, de ramos de atividade e porte distintos, com desempenhos variáveis, as quais seguem estratégias diferentes, obtendo resultados diversos, que variam de regulares a ótimos.

Administrar uma empresa, na atual conjuntura, é uma tarefa árdua. Requer conhecimentos profundos, na área administrativa, operacional, comercial, financeira, mercadológica, planejamento, logística, custos… Você precisa também de conhecimentos contábeis para analisar e saber interpretar corretamente seu Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados. Você precisa conhecer e empregar as principais ferramentas gerenciais disponíveis na atualidade; você precisa de firmeza nas decisões; ter uma equipe competente, experiente e harmoniosa; sistemas adequados que gerem informações fidedignas para a tomada de decisões…

Há vários métodos para avaliar o valor de um negócio, entre eles: 1.-O Fluxo de Caixa Descontado; 2.-O Valor Patrimonial, acrescido do Fundo de Comércio e valor da Marca; 3.-A Participação Atual no Mercado e Potencialidade de crescimento face ao desempenho da Concorrência…

Como você está agindo, como Administrador, no dia a dia, visando melhorar a performance de sua empresa e assim valorizá-la na hora da venda? Seu plano de ação tem pré especificadas ações apropriadas para o aumento de seus lucros, para a elevação do giro de seus ativos, para aumentar seu market share, para fortalecer seu fluxo de caixa?

Os desafios são muitos. É fundamental determinar prioridades. Você precisa distribuir atribuições por sua equipe e supervisionar bem seu desempenho. Tudo isso só pode ser feito se você tiver um controle minucioso de suas operações, de suas margens operacionais, pesquisa de mercado para ver como estão seus preços são compatíveis com os da concorrência etc. É trabalhoso, mas não impossível; é gratificante porque o trabalho bem feito traz resultados econômico financeiros com rapidez, se formos sábios e eficientes nas nossas decisões e posturas; se definirmos bem nossas premissas e formos focados nelas. Por tudo isso a gestão empresarial é algo apaixonante, apesar dos riscos e armadilhas implícitas. Bom trabalho e muito ânimo é o que desejo para você !

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial