Edital de convocação do Avante para eleição suplementar em Vilhena

AVANTE – COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL PROVISÓRIA DE VILHENA /RO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do AVANTE, do Município de Vilhena /RO, de acordo com a norma estatutária do AVANTE e legislação eleitoral, CONVOCA os membros da Comissão Executiva Municipal Provisória de Vilhena/RO, Parlamentares e Membros do Diretório Estadual do Partido com domicilio no Município de Vilhena para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO AVANTE, a realizar–se no dia 06 de Maio do corrente ano, iniciando–se às 14:00 horas e encerrando–se às 18:00 horas, na Sede do MDB, localizado à Rua 539, nº 715 – Sala 01, Bairro Jardim América, nesta cidade de Vilhena /RO, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1) proposta de celebração de coligação partidária com outros partidos políticos, para os cargos majoritários nas eleições municipais de 03 de Junho de 2018;

2) denominação da respectiva coligação partidária;

3) escolha e designação de representante para a coligação partidária com atribuições de presidente de partido, para tratar dos seus interesses perante a Justiça Eleitoral;

4) limite máximo de gastos de campanha;

5) escolha e homologação do nome do candidato a prefeito e vice-prefeito à eleição de 03/06/2018;

6) aprovação de inclusão de outros partidos políticos interessados em compor a Coligação, tendo-se em vista a realização de convenção em data e local diverso, autorizando a Comissão Executiva do Partido Politico, a decidir sobre a questão, inclusive, sobre substituição de candidaturas;

7) aprovação do Plano de Governo;

8) outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Vilhena (RO), 04 de Maio de 2018.

ADEMAR BUENO MARQUES

Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória