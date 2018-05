Extra de Rondônia retira sistema de comentários na eleição suplementar

Respeitando a legislação eleitoral, o Extra de Rondônia vai retirar do ar, na segunda-feira, 7, o sistema de comentários através do Facebook.

Conforme o calendário da eleição suplementar em Vilhena, a partir de segunda-feira, os candidatos a prefeitos serão confirmados na Justiça.

O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos.

O Extra de Rondônia, que conforme pesquisas de órgãos governamentais se mantém entre terceiro e quarto site de notícias mais acessado do Estado, defende a liberdade de expressão, mas é obrigado a seguir as regras do período eleitoral.

Entretanto, sugestões de reportagens, que normalmente eram inseridas no sistema de comentários por internautas, serão aceitas pela redação através do telefone (069) 3322-2407.

Principal formador de opinião da região do Cone Sul, o Extra de Rondônia pede a compressão de todos neste período eleitoral.

A DIREÇÃO

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa