Motoqueiro sofre fratura exposta na perna após colidir com carro no Jardim Primavera

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu no final na manhã deste sábado, 5, no cruzamento da Avenida Rondônia com a Rua 1709, no Bairro jardim Primavera, em Vilhena.

Gabrielly Pardinho Poltonieri, de 19 anos, dirigia um carro Chevrolet Corsa e seguia pela Avenida Rondônia, sentido Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Rua 1709, ao fazer a conversão à esquerda colidiu lateralmente com o motoqueiro identificado como Wellington Jhon Machado, de 22 anos, que trafegava no mesmo sentido.

No impacto, o motociclista sofreu fratura exposta na perna direita e fratura no pulso direito, além de escoriações pelo corpo.

A vítima foi levada para o Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto e fotos: Extra de Rondônia