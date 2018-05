PDT realiza convenção e fecha apoio a pré-candidata Rosani Donadon e Darci Cerutti na eleição suplementar em Vilhena

Na tarde deste sábado, 5, membros do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizaram convenção vista a eleição suplementar no dia 3 de junho, em Vilhena.

De acordo com a direção do partido, a sigla vai caminhar junto com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e com o Demacratas (DEM) agremiações no qual pertence à ex-prefeita Rosani Donadon e o ex-vice-prefeito Darci Cerutti.

Porém, vale ressaltar que a convenção do MDB ocorrerá neste domingo, 6, às 14h, na sede do partido, localizado na Rua 539, número 715, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

Texto e foto: Extra de Rondônia