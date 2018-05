Briga entre irmãos termina com um na delegacia e outro no hospital

O fato foi registrado como lesão corporal na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), na noite de sábado, 5, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o conduzido para a delegacia identificado como Paulo Nunes do Nascimento, de 45 anos, contou a polícia que foi a casa do seu irmão Sidnei, sendo que no imóvel havia outro irmão identificado por Reginaldo Luiz Nunes do Nascimento, de 33 anos, que estava embriagado.

Reginaldo teria dito a Paulo que não queria nenhum irmão na residência, em dado momento Reginaldo se apossou de uma enxada e passou a desferir golpes na direção de Paulo, acertando o tanque da moto de Paulo, que para se defender desferiu socos no rosto de Reginaldo, causando ferimentos.

Diante dos fatos, Paulo foi conduzido para a delegacia, onde deverá responder por lesão corporal e Reginaldo para o Hospital Regional, onde ficou sob cuidados médicos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração