CONVENÇÃO: Rosani e Darci garantem fazer campanha pé no chão

Na tarde deste domingo, 6, foi oficializada a candidatura da ex-prefeita Rosani Donadon (MDB) e Darci Cerutti (DEM), a prefeita e vice-prefeito de Vilhena, durante a convenção realizada no diretório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

A convenção contou com a participação de centenas de pessoas que apoiam a candidatura de Rosani e Darci para as eleições suplementares que serão realizadas em Vilhena no dia 03 de junho.

Nas eleições de 2016, Rosani e Darci obtiveram 21.356 votos, contra 16.822 de seu adversário. Durante a convenção foi homologada a coligação “A Vontade do Povo” que conta com apoio de oito partidos: MDB/DEMOCRATAS/PMN/PSB/PTB/PODEMOS/PCdoB/AVANTE.

Rosani Donadon ressaltou durante a convenção que o trabalho que foi feito em um ano em quatro meses tem que continuar. “Neste período transformamos Vilhena em um canteiro de obras”, ressaltou.

Por sua vez, Darci Cerutti destacou a parceria que deu certo e destacou a importância da união. “Rosani, juntamente comigo e parceiros, fizemos a diferença neste tempo que ocupamos a gestão. Foi isso que fez a diferença. Lutamos juntos em prol de Vilhena e eu não poderia ficar de fora. Tivemos quase 22 mil votos e agradecemos por isso, e por esses votos que continuamos firmes e fortes, para dar continuidade aos trabalhos que começamos a desenvolver. Vamos lutar para Vilhena continuar no caminho certo”, disse Cerutti.

Emocionada, Rosani Donadon destacou que pretende lutar por um futuro melhor para Vilhena. “Estou muito feliz com apoio que estamos recebendo. Vamos fazer uma campanha pé no chão, com propostas, visitando casa por casa. Queremos continuar contribuindo com o desenvolvimento do município e proporcionar qualidade de vida em Vilhena”, concluiu a candidata.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria / Extra de Rondônia