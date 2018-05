De virada, Barcelona vence Plácido de Castro no Portal da Amazônia

O Barcelona futebol clube venceu na tarde deste domingo, 06, o Plácido de Castro por 3 a 1 no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, válido pela terceira rodada do grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D de 2018.

A vitória garantiu ao Índio do Norte a vice-liderança com quatro pontos no grupo A2.

Juninho abriu o placar para o time acreano. Mas no segundo tempo Andrezinho empatou o jogo em cobrança de pênalti, Victor Palito virou a partia e Andrezinho novamente amplia fechando o placar.

O Jogo – Com forte chuva, a partida iniciou Plácida impondo jogo no campo do time da casa. A primeira chance de perigo foi com Mael que avança pela direita e cruza na área para Marcelo que chuta, mas finaliza por cima do gol.

Barcelona errava nos passes e aos 36 minutos, Juninho arrisca um chute de fora da área e abre o placar para o time acreano. Dois minutos depois, o Índio do Norte quase empata o jogo com Andrezinho que cabeceia livre, mas a bola vai pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o técnico Tiago Batizoco realiza duas alterações na equipe. Edilsinho e Calado saem do campo para entrar Emerson Bacas e Victor Palito. E jogo recomeça com o time da casa ganhando velocidade e criando jogadas.

As substituições ganharam efeito na partida e Jefinho recebe falta dentro da área e o árbitro marca pênalti. Emerson avança pelo meio e toca para Andrezinho que avança livre e chuta por cima na saída do goleiro Maximo, mas a bola passa rente a trave.

Barcelona pressionava o campo do time acreano e aos oito minutos Jefinho recebe falta dentro da área e o árbitro marca pênalti. Andrezinho cobra a falta e chuta no meio do gol deixando tudo igual.

Aos 18´Xavão em jogada individual avança até a área, mas é bloqueado pela zaga e abola sobra nos pés de Victor Palito arrisca da entrada da área para virar o placar do time da casa.

O Plácido de Castro não conseguia avançar no meio do campo sendo pressionado pelo Barcelona e aos 21 minutos Palito rouba a bola e toca para Andrezinho livre, o camisa 09 avança na área, dribla o goleiro e toca marcando o terceiro do Índio do Norte.

Nos minutos finais, o time acreano tentou diminuir o placar em cobrança de escanteio com Gato que cabeceia livre, mas a bola vai por cima do gol. O meia Mael acaba sendo expulso, após uma entrada dura no Jonilson deixando a equipe com dez em campo.

Ficha Técnica

Barcelona

Rocha; Jefinho, Baiano, Fernando e Jorginho; Jonilson, Fagner, Xavão (Guarate) e Calado (Victor Palito); Edilsinho (Emerson Bacas) e Andrezinho. Técnico: Tiago Batizoco.



Plácido de Castro



Máximo; Davi, Dieguim, Gato e Leandro (Renan); Renato, Juninho, Mael e Ciel (Uilian); Lucas e Marcelo Brás (Diego Grafite). Técnico: Júnior Mesquita.

Texto e fotos: Extra de Rondônia/Petter Vargas