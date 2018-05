Ex-assessor de Rover explica apoio a Rosani: “Do outro lado, as mesmas pessoas querem continuar a saquear os cofres públicos”

Com a realização das convenções municipais, começou, de fato, a eleição suplementar em Vilhena.

O primeiro a se confirmar candidato foi Eduardo Tsuru “Japonês” (PV), em convenção realizada neste sábado, 5.

Já na manhã deste domingo, 6, Julinho da Rádio (PSOL), que também se apresentava como pré-candidato a prefeito, decidiu recuar e apoiar Japonês.

À tarde, foi a vez de Rosani Donadon (MDB) confirmar candidatura em convenção.

Todos os atos tiveram uma coisa em comum: discursos acalorados. Na convenção do Japonês, alguns oradores não pouparam críticas à emedebista. Foi também assim na convenção de Rosani.

O locutor Paulo César Duarte, que fez parte da equipe do ex-prefeito Zé Rover, esteve na convenção e manifestou apoio a Rosani Donadon. Contudo, ele fez uma séria acusação ao grupo liderado por Japonês. “A minha indignação é que, do outro lado, as mesmas pessoas estão se juntando para continuar a saquear os cofres públicos”.

Sem citar nomes, Duarte, como é conhecido, se referiu ao apoio que Japonês está tendo de ex-secretários, ex-vereadores, empresários e políticos que acabaram presos por envolvimento em esquema de corrupção na prefeitura de Vilhena, durante a administração do ex-prefeito Zé Rover.

O Extra de Rondônia deixa espaço à coligação liderada por Eduardo Japonês para eventual esclarecimento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia