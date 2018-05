CABIXI: Vereador é nomeado secretario de Obras e agricultor assume no Legislativo

Na manhã desta segunda-feira, 7, o prefeito do município de Cabixi, Silvenio Antônio de Almeida (MDB), promoveu mudança na pasta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

Evaldo Zolinger entregou a pasta ao vereador Milton Antunes da Silva (PR), que assumiu a missão de comandar a secretaria nesta manhã.

Com isso, houve mudança na composição na Câmara de Vereadores. Com a ida de Milton para a obras, assumiu o parlamento o agricultor Adailton de Almeida Souza (MDB), que ficou na suplência da coligação.

Em conversa por telefone com a reportagem, Adailton disse que por ser “marinheiro de primeira viagem” vai se inteirar dos assuntos do parlamento, para depois traçar metas de trabalho, mas a prioridade no momento são as estradas rurais, já que é o único representante dos agricultores na Casa de Leis.

Texto e fotos: Extra de Rondônia