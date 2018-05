Candidatos a prefeito e vice requerem registro de candidaturas; Juiz tem até 25 de maio para publicar decisão

De um lado Eduardo Tsuru “Japonês” (PV) e Maria José da Farmácia (PSDB), representando a coligação “Trabalho, Respeito e Verdade JÁ!”; do outro Rosani Donadon (MDB) e Darci Cerutti (DEM), da coligação “A Vontade do Povo”.

Todos protocolaram na tarde desta segunda-feira, 7, o pedido de registro de candidatura para participarem da eleição suplementar que ocorrerá no dia 03 de junho, em Vilhena.

“Japonês” e Maria José foram os primeiros a apresentarem os documentos necessários para a disputa eleitoral. Eles foram acompanhados de advogados e simpatizantes.

Ao sair do Fórum Eleitoral, “Japonês” explicou ao Extra de Rondônia a forma de como conduzirá sua campanha. “Nossa campanha será tranquila. Nós vamos trabalhar em cima de proposta, que é o que a população quer. Um dos carros-chefes será a saúde. Há uma grande deficiência. Se fala que está bem, mas sabemos que no fundo tem muito que melhorar”, enfatizou Japonês.

Depois foi a vez de Rosani e Darci entregarem as certidões no Fórum Eleitoral para que possam participar do pleito.

Ao sair, Rosani falou com a reportagem do Extra de Rondônia e explicou sua situação jurídica eleitoral. “A partir do momento que eles (TSE) estão me assegurando que esse problema ficou pra trás e que eu estou elegível, tenho certeza que o direito de disputar a eleição vai me ser concedido. Nossa campanha será do mesmo jeito que de 2016, pé no chão, casa por casa, com humildade; o voto se conquista. Sempre fui a mesma Rosani, antes e durante ser prefeita. Nós vamos às ruas para pedir apoio e sei que a população está conosco”, destacou.

Conforme o calendário eleitoral, divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) através da Resolução 11/2018, o Juiz local tem até 25 de maio para julgar e publicar as decisões dos registros de candidaturas de candidatos a prefeito e vice, mesmo os impugnados. Leia mais AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia