Casal vilhenense sofre grave acidente na BR-364 e mulher morre

A vilhenense Ana Roman, de 52 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira , 7, vítima de um trágico acidente de trânsito ocorrido na BR-364 próximo à cidade de Comodoro no Mato Grosso. Ao lado dela estava o marido Reinaldo Pereira de Sousa, de 51 anos, que conduzia a caminhonete. Ele foi socorrido com vida a um hospital da região e está fora de perigo.

Familiares viajaram para o Mato Grosso para liberarem o corpo e prestarem auxílio a Reinaldo, que trabalha para o Grupo Apediá Veículos, em Vilhena.

O veículo do casal ficou totalmente destruído após bater contra um caminhão prancha, que seguia na mesma direção. As imagens são fortes, e segundo os socorridos, Ana teve morte instantânea. O corpo dela ficou preso em meio às ferragens

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local. As causas do acidente apuradas.

Fonte: Rondônia Atual.com