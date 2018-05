Coaching empresarial fala sobre técnicas de trabalho e desenvolvimento profissional

O coaching empresarial e executivo, Cleber Maciel de Assis, atuou por 20 anos na gerencia da Toyota. A mudança de área se deu pela busca do autoconhecimento, pois em determinado momento de sua vida profissional já não se sentia feliz, e isso começou a influenciar em outras áreas.

Cleber narra que havia feito um curso em 2014, que mexeu muito com ele e que o motivou para tentar outra profissão. “Nesta formação fui em busca de conhecer o ser humano, e de responder questões como: Porque tem pessoas que realizam seus sonhos e outras não? Porque algumas tem sucesso rápido? O que essas pessoas tem de diferente? Como elas pensam? Como se comportam? Qual seu meio social e porque suas empresas tem sucesso? “.

“Tendo como base Paulo Vieira e minhas pesquisas, verifiquei que grande parte desses fatores tem ligação direta com questões mentais e comportamentais, pois quando você busca este equilíbrio os resultados são outros”, explicou o coaching.

Maciel pontua que “analogicamente isso é comprovado quando observamos o desenvolvimento de uma criança, que dependendo do ambiente de criação poderá evoluir ou fracassar, são resquícios dessa educação familiar. Até porque é de 0 aos 12 anos que está sendo formado suas crenças”.

“Isso acaba gerando vícios emocionais, exemplos são as pessoas que se vitimizam o tempo todo ou reclamam da vida. É possível visualizar isso dentro de uma mesma empresa em que pessoas se desenvolvem rápido, produzem mais e ascendem. E por mais que estamos enfrentando um período de crise, há empresas em pleno crescimento, isso por estarem investindo em valorização e desenvolvimento humano”.

Cleber ressalta que seu trabalho é ajudar na formação e organização de consciência de postura. “Minha formação é de coaching integral sistêmico. Integral por integrar a razão e a emoção, sistêmico pelo treinamento ser feito nos 11 pilares da vida humana”.

“Nos meus atendimentos puder observar que ao melhorar um pilar, automaticamente os outros vão se organizando, é crescente. Outro fator que notei é que as histórias narradas para justificar os fracassos são prejudiciais, pois conformam as pessoas e atrapalha em seu desenvolvimento”, destacou o coaching.

Como funcionam os treinamentos de coaching

O profissional explica que o treinamento é oferecido para qualquer tipo de liderança empresarial e também individual, “ajudo as lideranças a identificar os seus pontos a serem melhorados e potencializar os aspectos nos quais são fortes. É um aumento de performance e de resultado. Estou trabalhando em projeto para iniciar o treinamento de lideranças religiosas, além de auxiliar no coaching financeiro”.

Cleber enfatiza que em seu trabalho é feito um mapeamento de habilidades gerenciais, eficácia no ambiente de trabalho, inteligência emocional e uma análise de perfil comportamental, com 99% de precisão.

Maciel pontua que há diversas modalidades de treinamento. No coaching executivo, é realizado 10 sessões que podem ser de uma hora e meia a duas horas. O individual também são 10 sessões, mas em um intervalo de uma semana.

Esses treinamentos são realizados dentro da empresa, de acordo com a necessidade do cliente. Há também o trabalho em Company que em breve haverá mais informações, ainda está em desenvolvimento, sendo organizado através de um calendário com uma programação de treinamentos e palestras que ocorrerá este ano no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (Aciv). A ideia é fazer um trabalho em todo o Cone Sul.

Para quem tiver interesse em levar o treinamento de coaching para a empresa ou até para a formação individual, basta entrar em contato através do telefone 9 9919-5700 ou poderá procurar pelo profissional no período vespertino em sua sala de atendimento na Aciv.

Texto e fotos: Extra de Rondônia