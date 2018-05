Confira fotos da entrega do prêmio “Personalidade em Evidência” de Colorado

No último sábado, 05, aconteceu a entrega do prêmio “Personalidade em Evidência” no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Colorado do Oeste.

Durante o evento foram homenageadas empresas, políticos, profissionais liberais e meios de comunicação que se destacaram por sua atuação. Nesta edição, houve a participação especial de Bruno Camargo, o bombeiro do programa da Eliana do SBT.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto e fotos: Extra de Rondônia