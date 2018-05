Empresário explica benefícios com implantação de loteamento em Cerejeiras

Na tarde desta segunda-feira, 7, Mauritan Vieira, representante da Solar Empreendimentos Imobiliários, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde explicou sobre os benefícios da implantação do loteamento no município de Cerejeiras.

Mauritan ressalta que será investido cerca de R$ 15 milhões no empreendimento, que a princípio será disponibilizado para a venda 500 terrenos, com toda infraestrutura prevista em lei. Sendo: esgoto, água, luz, asfalto, iluminação pública, entre outros.

A Solar Empreendimentos esclarece que a área não foi doada pelo município, como algumas pessoas estão dizendo em redes sociais, pelo contrário, foi comprada pela imobiliária. Além disso, doou 4,8 equitares para o município destinar a fins sociais.

Mauritan afirma que o empreendimento vai gerar muitos dividendos para a cidade, tanto na questão de impostos, quanto na geração de empregos diretos e indiretos, além de fomentar o comércio local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra