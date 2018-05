Família procura jovem que desapareceu após sair de casa no bairro Assossete em Vilhena

Jéssica Macedo Gregório, de 20 anos, está desaparecida desde o último sábado, 05, quando saiu de sua casa no Bairro Assossete, em Vilhena e não deu notícias.

Segundo o pai da jovem, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, Jéssica saiu de casa por volta das 08 horas de sábado e até o momento não retornou.

Ainda segundo a família, a jovem se sentia insatisfeita com a mudança para Vilhena e questionava os pais que queria voltar para sua terra natal no Rio Branco-Acre.

Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro de Jéssica, entrar em contato com a família pelos telefones (69) 9-8435-9711 – 9-84636824, ou com a Polícia Civil, no 3322-3001.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Cedida pela família