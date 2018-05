Motorista provoca acidente e foge sem prestar socorro à vítima

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 07, na BR-364, em frente ao Posto Cavalo Branco, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, a condutora de uma motoneta Honda Biz seguia pela BR-364, Sentido Cuiabá, quando foi fechada pelo condutor de um Voyage, próximo ao quebra-molas da rotatória, que dá acesso à Avenida Jô Sato.

Após lançar a motociclista sobre o canteiro lateral da via, o condutor do Voyage fugiu pela Avenida Marechal Rondon sem prestar socorro à vítima, que sofreu escoriações nos braços e na pernas e foi conduzida por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e registrou o caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia