Prefeito assina decreto que reduz horário de expediente de servidores

A partir desta segunda-feira, 07, as secretarias municipais da prefeitura de Vilhena passam a funcionar em novo horário de expediente.

Desde janeiro de 2017, decreto 973/2017, assinado pela ex-prefeita Rosani Donadon (MDB), estabeleceu expediente integral aos servidores, sendo das 07h às 13h, e das 15h às 17h. Leia AQUI

Com o novo horário, os servidores só trabalharão das 07h às 13h, nas secretarias municipais. Obras e Serviços Públicos (Semosp) ficará no horário das 07h até 11h e das 11h às 17h.

De acordo com o prefeito Adilson de Oliveira (PSDB) “a iniciativa não vai prejudicar o bom andamento dos serviços públicos” e que “a mudança vai possibilitar uma economia com a redução no consumo de energia”.

A indicação de mudança de horário partiu do vereador França Silva (PV).

