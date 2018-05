Vereadores rejeitam projeto de loteamento em Cerejeiras

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 7, os vereadores do município de Cerejeiras, rejeitaram por unanimidade o projeto de lei que autorizava loteamento urbano com 1.536 terrenos.

O projeto em questão já havia passado pelo crivo dos parlamentares no ano de 2017 e foi pedido vistas para melhor ser estudado e voltou à pauta na Casa de Leis, nesta segunda.

Contudo, vale ressaltar que pelo menos cinco dos nove vereadores eram a favor do empreendimento da Imobiliária Solar, que iria injetar cerca de R$ 15 milhões na economia do município.

Entretanto, parte da comunidade se declarou contra, se organizaram e convocaram o povo via rede social para marcarem presença na sessão e pressionar os vereadores para que rejeitassem o projeto neste momento. Com isso, teriam mais tempo para discutir mais a fundo com a sociedade cerejeirense. A mobilização deu resultado positivo e o projeto de lei foi rejeitado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra