Vilhenense vítima de acidente de trânsito em Tangará da Serra morre em Cuiabá

Valdivon Martins de Oliveira, de 31 anos, nasceu e morou em Vilhena e por muitos anos trabalhou na lojas Gazin.

Atualmente morava no município de Tangará da Serra – Mato Grosso. Ele sofreu acidente de trânsito na madrugada do último sábado, 5, não resistiu aos ferimentos e morreu num hospital de Cuiabá.

As informações dão conta que Valdivon trafegava com uma moto pela Rua São João, no Centro da cidade, quando colidiu contra um carro.

No impacto, o vilhenense sofreu múltiplas fraturas, sendo socorrido ao hospital local e depois foi transferido para Cuiabá, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada de segunda-feira, 7.

O corpo de Valdivon chegará na madrugada dessa terça-feira em Vilhena, onde será velado na capela mortuária. O sepultamento ocorrera nessa terça-feira na parte da tarde.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Cedidas pela Família