Agente penitenciário encontra aparelhos celulares em pátio de Casa de Detenção de Cerejeiras

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 08, pelo chefe de segurança da Casa de Detenção de Cerejeiras, que apresentou dois aparelhos celulares, que segundo o mesmo, tinham sido localizados durante a noite, nas dependências da unidade prisional e no pátio da delegacia, por agentes penitenciários.

Segundo o registro da ocorrência, os aparelhos que estavam envoltos em pedaços de câmaras de ar e foram arremessados de fora da unidade, porém, não alcançaram os destinos e um deles ficou preso em uma das grades de cobertura do pátio.

O outro aparelho foi localizado no pátio da Delegacia da Polícia Civil, que faz divisa com a unidade, atrás da cela 11. Acredita-se que este tenha batido sobre o telhado e escorregado, caindo para fora do muro da Casa de detenção.

Os dois aparelhos, que estavam sem os chips, foram entregues aos cuidados da Polícia Civil e o caso será investigado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia