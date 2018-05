Alunas lançam modinha violenta onde agridem colegas e filmam para postar em redes sociais

Uma nova moda violenta que está crescendo entre alunas da Escola Estadual Maria Arlete, localizada no Bairro Nova Vilhena, virou caso de polícia na segunda-feira, 07.

Após ocorrências de agressões por parte de um grupo de alunas da referida instituição, que escolhiam outras estudantes aleatoriamente na saída das aulas e as agrediam para simplesmente filmar e postar em redes sociais, a polícia foi chamada aos portões da escola e devido informações de que as mesmas estavam portando facas, realizou a abordagem no grupo antes que pudessem escolher outra vítima.

Na ocasião foram apreendidas três menores e uma faca, porém, há informações de que há mais integrantes.

Umas das detidas já estava suspensa das aulas devido agressões anteriores e ambas tentaram reagir contra a abordagem policial, sendo necessárias atitudes enérgicas para contê-las.

As menores foram apresentadas na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e liberadas aos pais mediante termo circunstanciado.

Texto e foto: Extra de Rondônia