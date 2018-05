Com equipe voluntária, Rosani define organização de campanha; 1ª reunião será quarta no Cristo Rei

Rosani Donadon (MDB) e Darci Cerutti (DEM), candidatos a prefeito e vice, reuniram na manhã desta terça-feira, 8, inúmeros colaboradores para lançar oficialmente sua campanha eleitoral em Vilhena.

A emedebista, que administrou o município do 1 de janeiro de 2017 a abril de 2018, defendeu fazer uma campanha limpa, com respeito, sem ataques e visitando casa por casa pra levar sua mensagem aos moradores.

No seu discurso, Rosani também rebateu matéria de um site da capital, que afirmou que Rosani estaria afrontando a Justiça ao pedir seu registro de candidatura para disputar o pleito eleitoral.

Rosani foi enfática: “Em nenhum momento afrontei a Justiça. Ao contrário, eu me sinto injustiçada. O meu lema é a verdade e a transparência. Jamais afrontei a Justiça. Se tivesse no acórdão do TSE alguma coisa que impedisse minha candidatura, não iria disputar. Mas o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) foi quem autorizou minha diplomação e a posse como prefeita. Os desembargadores me deram esse direito. Eu não recorri, quem recorreu da decisão do TRE foi o concorrente que não aceitou a derrota. Eles tiveram a oportunidade de demonstrar trabalho. Eu fiz em 1 ano e 4 meses o que eles não fizeram em 8 anos. Demonstramos que, com seriedade e responsabilidade, pode-se fazer uma boa administração e melhorar nosso município”, ressaltou.

Na ocasião, os colaboradores presentes garantiram dar total apoio a Rosani e Darci de forma voluntária.

CAMPANHA NA RUA

De acordo com o calendário eleitoral para a eleição suplementar que será no dia 03 de junho em Vilhena, a partir desta terça-feira, 8, está permitida a propaganda eleitoral, fazer comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 08h às 24h.

Rosani e Darci, que encabeçam a coligação “A Vontade do Povo”, informaram que a 1ª reunião política ocorrerá nesta quarta-feira, 9, às 19h, no bairro Cristo Rei.

O evento político ocorrerá na casa do líder comunitário Elizeu Norberto, o popular Elizeu “Bocão”, localizado na Rua 736, número 2322.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia