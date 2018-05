CONCURSO: Assembleia Legislativa abre 106 vagas; veja edital

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa foi publicado nesta terça-feira (8), no Diário Oficial eletrônico da Casa, após o presidente Maurão de Carvalho (MDB), ter assinado a autorização da publicação, junto com o 1º vice-presidente, Edson Martins (MDB) e o 1º secretário, José Lebrão (MDB). O deputado Léo Moraes (PTB), o secretário geral Arildo Lopes e o secretário de Planejamento, Rafael Figueiredo acompanharam o ato de assinatura.

O certame vai ser o primeiro realizado pela Assembleia, em mais de 30 anos. Antes, foi aplicada uma prova interna, entre os servidores da Casa, no final da década de 1980. Serão 106 vagas, nos níveis médio e superior, com salário inicial de R$ 4,8 mil e de R$ 19,7 mil para advogado.

“Com o apoio de todos os deputados, está sendo possível lançar o edital do concurso. Não podemos fazer um certame restrito apenas aos rondonienses, pois a lei não permite. Mas, o nosso desejo é que os rondonienses sejam aprovados e ocupem as vagas oferecidas, contribuindo para o bom atendimento do cidadão que precisa dos serviços da Assembleia”, destacou Maurão.

O deputado Lebrão disse que a realização do concurso tornou-se possível, após a Assembleia ter incentivado a aposentadoria dos servidores que estavam aptos. “Esse foi um trabalho que permitiu a abertura das vagas no concurso, para que pessoas com conhecimento possam se integrar aos que já atuam nesta Casa e a sociedade ganhar um serviço cada vez melhor”.

Edson Martins observou que a Assembleia oferece a possibilidade de bons salários, em empregos efetivos e com a possibilidade de ascensão profissional, já que o Parlamento Estadual possui um Plano de Cargos em vigor. “É uma oportunidade de um emprego e de uma carreira efetiva. Mostra a transparência nas ações da Casa e o compromisso dos deputados com a nossa sociedade”, pontuou.

O concurso

De acordo com o edital, serão 106 vagas para os cargos de Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Consultor Legislativo. As provas objetivas serão realizadas no Estado de Rondônia, nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, no dia 19 de agosto de 2018, das 8h às 12h, no horário de Rondônia. As provas práticas serão realizadas exclusivamente na cidade de Porto Velho.

As inscrições estarão abertas no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero a partir das 14h do dia 14 de maio de 2018 até as 16h do dia 4 de julho de 2018. O edital completo está disponível no site da Assembleia, no endereço: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/

Autor: Eranildo Costa Luna

Foto: Gilmar de Jesus