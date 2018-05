Equipes masculina e feminina ficam em 1º lugar em Campeonato de Vôlei Adulto no Mato Grosso

Foi realizado no último final de semana a 3ª Taça de Vôlei Adulto de Juína organizado pela Associação Juinense de Vôlei (AJV), com apoio da de Secretaria municipal de Esportes de Juína.

O torneio contou com a participação das equipes de Aripuanã-MT, Juara-MT, Juína-MT, e também das delegações de Vilhena e Colorado do Oeste, que representaram o Estado de Rondônia.

Os confrontos que teve início no sábado 05 de maio foram realizados no Ginásio Municipal de Esportes encerrando a premiação no domingo 06.

A equipe de Vilhena masculino “AeS” disputou a final contra a UFEMT de Juara, e o titulo de campeão ficou com os meninos de Vilhena vencendo o placar em 2 a 0. E o time feminino de Vilhena “AABB” consagrou-se também campeã ao vencer a equipe de Juína.

Além da premiação para os primeiros lugares, o torneio premiou os melhores atletas durante o torneio sendo dois de Vilhena da equipe masculina sendo estes os destaques: Carlos Eduardo foi escolhido como melhor levantador e Bruno como melhor libero .

Modalidade masculina classificação geral:

Masculino

1º Vilhena (RO)

2ºJuara- UNEMAT (MT)

3º Juara (MT)

4º Juína (Real City)

Feminino

1º Vilhena (RO)

2º Juína (MT)

3º Aripuanã (MT)

4º Colorado do Oeste (RO)

Texto e fotos: Extra de Rondônia