Etapa final da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” de Cabixi acontece neste fim de semana

Devido as fortes chuvas a “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” de Cabixi foi adiada, mas nesta sexta-feira, sábado e domingo o evento volta a sua programação normal.

Na sexta-feira, 11, acontece a eliminatória do rodeio. No sábado,12, será a semifinal, pega do garrote, mesa da amargura, além do show com a banda “Garotos do Forró”. No domingo, 13, é o encerramento do rodeio com apresentação dos ganhadores.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 98126-6660 ou 98138-6427.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa