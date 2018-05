Mesmo com reclamações, vereadores aumentam valor de diárias de prefeito, vice e assessores

Vereador Valdecir Sapata foi único a votar contrário à propositura

Numa demonstração de clara afronta à vontade popular, a maioria dos vereadores aprovaram o aumento no valor das diárias para o prefeito Airton Gomes (PP), a vice-prefeita Lisete Marth (PV) e dos principais assessores da prefeitura de Cerejeiras.

A aprovação da propositura aconteceu na noite desta segunda-feira, 7, em sessão ordinária realizada no Poder Legislativo.

Mesmo com diversas reclamações da população, os parlamentares decidiram dizer “OK” à solicitação de Airton Gomes, que terá um valor maior para gastar em suas viagens.

Vereador Valdecir Sapata (PSB) foi único a votar contrário à propositura.

Com o reajuste, os valores das diárias ficaram assim definidos: Prefeito e vice: de R$ 580,oo foi para R$ 620,00 em deslocamento à capital federal, Brasília, e outros Estados, exceto Mato Grosso. Em Rondônia, o valor se manteve igual: R$ 350,00. Para viagem internacional, Airton e Lisete terão 500 dólares para gastar.

Com relação a assessores de primeiro escalão e assessores, as diárias ficaram assim definidas: de R$ 350,00 foi pra R$ 370,00 em viagens para Brasília e outros Estados, exceto Mato Grosso. Dentro do Estado, antes era R$ 225,00, agora as diárias foram pra R$ 240,00. Eles têm 400 dólares para gastar em viagens internacionais.

AUXÍLIO PARA PREFEITO

Esta é a segunda reclamação que o prefeito e a vice enfrentam em menos de uma semana envolvendo recursos públicos.

Na quinta-feira, ambos foram alvos de críticas por receber R$ 307,00 de auxílio alimentação, apesar do mesmo ter um salário mensal de R$ 16.200,00. Leia AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia / Wilmer Borges.