Motocicleta furtada é localizada em oficina em Vilhena

No fim da tarde de segunda-feira, 07, o proprietário de uma motoneta Honda Biz 125, com placa NDS-3240, que havia sido furtada a cerca de um mês, informou à polícia que a mesma tinha sido vista em uma oficina, localizada na Avenida 1705, no Jardim Primavera.

Diante das informações, a polícia se dirigiu até a oficina, onde fez contato com o proprietário do estabelecimento, que informou que o referido veículo tinha sido deixado no local para receber reparos, por um senhor chamado Casimiro.

Durante a procura por Casimiro, os policiais localizaram seu filho Elvis Azevedo Camargo, de 36 anos, que afirmou ter comprado o veículo a cerca de 20 dias pelo valor de R$ 1.200,00, de um indivíduo chamado neguinho, porém, não apresentou a documentação da mesma.

Diante dos fatos, Elvis recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o veículo para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa