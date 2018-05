Netto entrega ônibus no valor de R$ 300 mil para Prefeitura

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) entregou na última sexta-feira (4) um ônibus para a Prefeitura de Alta Floresta adquirido com sua emenda parlamentar. O veículo será utilizado pela Prefeitura que deverá optar seu uso pela Secretaria de Educação ou pela Secretaria de Saúde.

Adquirido pelo valor de R$ 300 mil, o ônibus possui lugares para 32 passageiros sentados, ar condicionado, poltronas reclináveis e adaptação para cadeirantes.

A solicitação da compra do veículo foi feita ao deputado Expedito Netto em 2016 pelo Prefeito Carlos Borges, pelo Vereador Maurão e pelo morador Nelson Pebinha. “Estamos trabalhando na liberação dessa emenda há mais de um ano. Entregar um veículo seja para uso da educação ou da saúde é algo extremamente positivo, pois são duas áreas que todo município precisa de investimento”, esclareceu Netto.

Além da compra do ônibus, o parlamentar já destinou para Alta Floresta R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar individual. Esse valor será investido na aquisição de trator com implementos agrícolas, perfuração e instalação de poços artesianos, construção de campo de futebol de grama sintética, mais um ônibus para saúde ou educação e também para a realização de exposição local.

“A compra do ônibus é uma parte dos recursos que destinei a Alta Floresta. Nosso trabalho agora é batalhar pela liberação do restante dessas emendas e colaborar com o desenvolvimento do município”, acrescentou Expedito Netto que deverá atingir 100% dos municípios de Rondônia com suas emendas até o final do seu mandato.

Autor e foto: Assessoria