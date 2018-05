Policiais da Ptran apreendem adolescentes portando maconha no Bairro Cristo Rei

A apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira, 8, quando uma guarnição da Policia Militar de Trânsito (Ptran), fazia ronda de rotina pela Avenida 743, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações, os militares avistaram dois adolescentes numa bicicleta que são velhos conhecidos no meio policial. Com isso, foi realizada revista pessoal e foi localizada no bolso do menor de 13 anos, uma porção aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 18 gramas.

O garoto de 13 anos estava na companhia de outro de 17, no qual falaram aos policiais que adquiriram a droga na Praça Padre Ângelo Spadari e pagaram o valor de R$ 50,00. Porém, não souberam descrever as características do homem que vendou para eles.

Diante dos fatos, os menores infratores foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao comissariado de plantão.

Texto e foto: Extra de Rondônia