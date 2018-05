Queima de medicamentos a céu aberto causa náuseas e dores de cabeça em moradores do setor 19; vídeo

O Extra de Rondônia recebeu no início da tarde desta terça-feira, 08, informações de que um terreno localizado na Avenida Presidente Nasser, próximo à Perimetral, no setor 19 de Vilhena, estava sendo utilizado para a queima de algum material tóxico, haja vista, que a fumaça vinda do local, estava causando náuseas e dores de cabeça nos moradores vizinhos.

Em posse das informações, a reportagem do site foi a campo e localizou o referido terreno, constatando que no local estava sendo realizado de fato, a queima de medicamentos.

No terreno, que ainda apresentava focos de grande calor e fumaça de odor forte, foi possível visualizar centenas de milhares de ampolas, distribuídas em cerca de 10 pilhas misturadas com entulho.

Também foi possível visualizar uma máscara que foi jogada sobre os medicamentos, porém, não apresentava sinais de fogo, levando a crer que acabara de ser utilizada pelo responsável pela queima do último carregamento, que segundo o denunciante, foi despejado no local na manhã de hoje.

Até o momento o site não conseguiu informações de quem possa ser o proprietário do terreno, que realmente é utilizado para o despejo de entulhos e nem dos responsáveis pela descarga e queima dos medicamentos no local.

https://

Texto, fotos e vídeo: Extra de Rondônia