Secretário e servidor se desentendem e batem boca na prefeitura

O fato aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, no Paço Municipal de Vilhena.

O Secretário Municipal de Agricultura (Semagri) e presidente do diretório municipal do PSDB, Junior Pintor, se envolveu em uma briga com um servidor da secretaria que está a frente.

Segundo informações de outros servidores que presenciaram o começo da discussão, o motivo da briga foi o desentendimento do secretário em relação ao processo de combustível da pasta.

Junior teria se alterado com o servidor André Sebastião Muniz, proferido palavras de cunho ofensivo, quando o servidor perdeu a paciência o agarrou pelo colarinho da camisa. As servidoras da Semagri correram com medo para a CPL e de lá começaram a pedir ajuda via redes sociais.

Um outro servidor da pasta teria conseguido apartar a briga. Pessoas ligadas ao prefeito Adilson de Oliveira (PSDB), que é colega de partido de Junior Pintor, disseram que a briga foi resolvida no gabinete do prefeito. A vítima registrou Boletim de Ocorrência (B.O) 83749/2018 contra o titular da Semagri.

A equipe de reportagem do Extra de Rondônia tentou contato com Junior Pintor, mas seu aparelho celular estava desligado ou fora da área de cobertura. A redação deixa espaço aberto para que qualquer um dos envolvidos se pronuncie acerca do assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo