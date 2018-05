Presidente explica novo formato da Expovil e anuncia moto para nova rainha

No final da manhã de terça-feira, 8, visitou a redação do Extra de Rondônia o presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuarista (Aviagro), Francisco Rota, popular “Kiko Campo Grande”, onde explicou sobre o novo formato da Expovil e anunciou moto de premiação para nova rainha.

Kiko disse que a diretoria se reuniu e decidiu em conjunto darem uma nova cara a feira agropecuária que é o maior evento do Cone Sul.

O presidente ressalta que a junção com o Portal do Agronegócio foi o primeiro ajuste no novo formato, sendo que o portal é um evento muito bem organizado, com um modelo montado somente para negócios, por isso funciona apenas em horário comercial, e esporadicamente se estendendo até às 19 horas. Com isso, o portal entrou na parceria com a Expovil para somar e expandir as transações comerciais das empresas de Vilhena e região.

No que tange o setor de financiamento, Kiko fala que além dos bancos que normalmente participam, outros estarão somando para fomentar ainda mais a economia da região, inclusive com funcionários capacitados para tratar de toda transação comercial no local.

Na questão da entrada franca é uma mudança importante e que foi muito discutida pela diretoria para dar a oportunidade para todas as pessoas que queiram visitar o parque e não tem a intenção de ver o rodeio ou o show, mas queira apenas visitar o recinto. E, também é uma forma de fomentar o comércio que estará expondo, a Praça de Alimentação, o parque de diversões, entre outros.

Kiko faz ressalva quanto a entrada na arena, sendo que quem quiser assistir aos shows e ao rodeio terá que adquirir o passaporte que será vendido o primeiro lote há R$ 70,00 – válido para as 5 noites de festa. O segundo lote será comercializado pelo preço de R$ 80,00 e o terceiro lote há R$ 90,00 – também terá ingresso avulso, mas com preços variados dependendo do show. Quanto aos camarotes ainda não foram decidido os preços.

Francisco conta que na questão da segurança, a associação está negociando com uma empresa especializada. Contudo, irão agendar uma reunião com o comado da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, para saber os procedimentos legais quanto ao tema, que é de suma importância.

Quanto ao estacionamento dentro do parque, segue o mesmo sistema, será cobrado um determinado valor ainda ser decidido para carro e moto.

Kiko relata que os preços dos produtos oferecidos no parque serão padronizados, ou seja, tabelados, para que não haja exageros por parte dos comerciantes. Com isso, serão comercializados duas marcas de cerveja, sendo Skol e Brahma, e refrigerante Guaraná e Pepsi.

O parque de diversões não é o mesmo dos anos anteriores, é um parque novo com muitas novidades e o preço será acessível à população.

Os shows foram todos terceirizados, foi feito parceria com um empresário de Cáceres – Mato Grosso, que tem toda uma estrutura para grandes eventos, inclusive na magnitude do show de abertura na quarta-feira, 4 de julho, que será o cantor sertanejo Gustavo Lima, na quinta, Mariana Fagundes, na sexta, Manutti, no sábado, Nayara Azevedo e no domingo, 8, encerrando a festa Pedro Lucas e Vinicius que são pratas da casa.

Sobre os prêmios que eram o carro chefe das festas anteriores, Kiko diz que na visão da diretoria, custo benefício para associação era exorbitante, pois no ano passado só para produzir as cartelas foram gastos cerca de R$ 45 mil, sendo que estudo feito apontou que os prêmios não aumentam as vendas. Com isso, a diretoria optou por terem bons shows cobrando um valor razoável, que dividido – R$ 70,00 por 5 dias a entrada sai a R$ 14,00 dia.

O presidente enfatiza que é grande a expectativa sobre a cavalgada que é tradição na Expovil, sendo que o associado Cesar Amaral está à frente, ou seja, na organização, sendo que a cavalgada está programada para sábado que antecede a abertura. Entretanto, este ano como praticamente tudo está sendo inovado, a Aviagro está pensando num novo trajeto para a cavalgada, saindo do Bairro Cristo Rei.

Sobre o baile da rainha, o presidente afirma que a expectativa é grande e diferente, pois nas edições anteriores era produzido e idealizado pela Maçonaria, sendo que toda renda era voltada para causas sociais. Este ano devido às despesas que a associação tem com energia, a diretoria resolveu inovar também e até a banda que vai animar a festa será outra. Haverá mudança no tamanho da pista para aumentar a quantidade de mesas. E, o salão será todo decorado com o tema da festa Country. O ingresso individual será vendido a R$ 40,00 a pista, mesa com seis lugares a R$ 500,00 – podendo ser adquirida com Cido Duarte pelo telefone 9 8441-6897 ou Kiko pelo telefone 9 9212-1994.

A mudança visa resgatar o propósito que é a festa agropecuária. Inclusive na premiação das eleitas, a rainha – terá como prêmio uma moto Biz, 1ª Princesa R$ 4 mil, 2ª Princesa R$ 2.500 e a madrinha do rodeio R$ 2 mil.

Para encerrar o presidente enfatiza que após a Expovil a diretoria quer manter o parque ativo o ano todo, sendo com escolinhas para meninos e meninas com aulas de tambor, equitação, laço, entre outros. Também será um lugar onde a família vilhenense poderá passar um final de semana se divertindo com segurança, finalizou.

Texto e fotos: Extra de Rondônia