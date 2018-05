Rosangela despacha liberação de emendas com Governador e chefe da Casa Civil

A semana começou bem agitada para a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) que vem correndo atrás das liberações de suas emendas para atender as sete cidades do Cone Sul de Rondônia.

Na segunda-feira, 07 de maio, Rosangela esteve em Vilhena acompanhando o registro de candidatura de Rosani Donadon (MDB) para concorrer o pleito de prefeita no município. Logo após, a deputada se reuniu com o diretor do presídio de segurança máxima Cone Sul, Valdir Tavares e outros agentes. Tratando sobre a emenda no valor de R$ 200 mil reais que Rosangela destinou para atender o presídio. A reunião contou com a presença de membros da Casa do Egresso, sendo o diretor Wyrik Canto e a assistente social Aidee Vorgnes tratando sobre assuntos e projetos sociais desenvolvidos pela instituição.

Na terça-feira, 08 de maio, Rosangela já estava na capital correndo atrás das liberações de suas emendas. A parlamentar participou de uma reunião com o governador Daniel Pereira e o novo chefe da Casa Civil, Eurípedes Botelho, realizando o despacho das liberações das emendas que irão atender as sete cidades do Cone Sul, aonde Rosangela vem lutando incansavelmente pelo desenvolvimento de cada uma delas.

Autor e foto: Assessoria