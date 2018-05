Vândalos picham muro de clube das futuras instalações da Escolinha do Flamengo

O crime ocorreu na madrugada do último dia 06, porém, só foi registrado no final da manhã desta quarta-feira, 09, pelo tesoureiro da Associação dos Servidores Municipais de Vilhena (ASMUV), que está sendo preparada para receber as instalações da Escolinha do Clube de Regatas do Flamengo.

Segundo o denunciante, devido exigências dos administradores da Escolinha, os muros da associação estão sendo pintados de branco para receber a fachada do clube, porém, vândalos se aproveitaram e fizeram pichações ofensivas no local. Ainda segundo o tesoureiro, a inauguração esta prevista para o próximo dia 19.

Texto e fotos: Extra de Rondônia