Vereadores aprovam projeto de retransmissão de sessão em Cerejeiras

Na tarde desta quarta-feira, 9, o vereador Samuel Carvalho da Silva (PV) popular “DJ Samuka”, disse a reportagem do Extra de Rondônia que acaba de cumprir uma de suas promessa de campanha.

De acordo com o parlamentar, desde que saiu candidato pela primeira vez, havia feito uma promessa que se fosse eleito iria fazer o possível para que a sessão que acontece toda segunda-feira, as 19h30 no plenário da Câmara de Vereadores, fosse retransmitida via rádio para a comunidade de Cerejeiras e região.

Porém, na primeira empreitada não logrou êxito, mas na segunda foi eleito e agora está colocando em prática o que pregou aos eleitores. Sendo que não haverá ônus ao erário público com a retransmissão. A sessão será gravada e disponibilizada em áudio para a emissora contratada. Sendo a Rádio Comunitária Ondas Verdes 104,9 FM – que irá ao ar as terças-feiras, as 19h30.

Samuka explica que após um estudo feito por ele, observou que o custo da retransmissão da sessão para que o povo fique informado sobre o que os vereadores estão discutindo e votando ficaria mais barato sendo dividido entre eles, ou seja, cada vereador irá desembolsar de seu próprio salário a quantia acordada para pagar à emissora contratada.

O vereador Samuka apresentou o projeto na sessão do último dia 7, no qual foi aprovado por unanimidade pelos colegas de parlamento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia