Buracos tapados com entulho gera indignação de comerciantes e moradores de Cerejeiras

Na tarde desta quinta-feira, 10, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e relatos de comerciantes e moradores do município de Cerejeiras, onde não entendem a falta de compromisso de quem administra a cidade, sendo que a principal avenida está em estado de calamidade.

De acordo com a informação, a Avenida Integração Nacional no Centro, está em estado de miséria, cheia de buracos. Contudo, recebeu um paliativo com entulhos a base de pedras.

Um comerciante conta que as pedras ficaram soltas e quando os veículos passam elas se deslocam e pode até causar sérios acidentes, ou até quebrar portas e janelas de lojas.

Uma moradora ressalta que diversos paliativos já foram realizados, mas não resolve o problema, tem que se fazer um trabalho bem feito que dure por mais tempo, explica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta