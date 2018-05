Funcionário de empresa de rações é acusado por picolezeiro de adulteração de veículo

Na manhã de quarta-feira, 09, a polícia se dirigiu até uma residência localizada Bairro Iquê, em Vilhena, onde segundo denúncias anônimas, o proprietário estaria pintando uma motoneta que era produto de furto.

No local foi localizada a pessoa de Alexandre da Luz Pereira, de 52 anos, que a princípio negou que tivesse algum veículo no imóvel, porém, acabou confessando que trabalha de autônomo, vendendo picolés e que havia comprado uma Honda Biz de um jovem chamado Sergio pelo valor de R$ 200,00, mesmo sabendo que o veículo era produto de furto.

Toda via, Alexandre negou que tivesse algo a ver com a adulteração do veículo, responsabilizando o vendedor, que mais tarde foi identificado como Sérgio Ferreira da Silva, de 25 anos, como sendo o autor da troca da placa, que era referente a uma Dafra modelo Zig e da raspagem do número do motor e do chassi.

Em buscas por Sergio, que é funcionário de uma empresa de rações localizada na Avenida Tancredo Neves, este não foi localizado e Alexandre foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o veículo apreendido para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia