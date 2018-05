Jovens perdem motocicleta em assalto a mão armada em plena luz do dia

O crime ocorreu na manhã de quarta-feira, 09, na Avenida Rosa de Saron, no Jardim Primavera, em Vilhena, onde um casal de jovens foram abordados por indivíduos armados e tiveram uma motocicleta Honda CG Start, de cor vermelha, com placa OHQ-5916 roubada.

Segundo relatos das vítimas, os mesmos estavam conversando parados à beira da via, quando um indivíduo alto, moreno e magro parou na frente de ambos em uma bicicleta.

Em seguida, outro indivíduo com as mesmas característica se aproximou a pé e apontou uma arma de fogo do tipo garrucha, anunciando o assalto, se apossado de uma carteira contento os documentos pessoas e cartões de banco do rapaz e um aparelho celular da garota.

Após recolher os pertences das vítimas, o infrator que estava portando a arma de fogo, se apossou da motocicleta do jovem e fugiu sentido ignorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa